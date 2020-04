Bakkerij deelt gratis brood- en gebakpakketjes uit aan mensen die het moeilijk hebben tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

07 april 2020

18u27 88 Ninove Bakkerij Bouakline, met vestigingen in Ninove, Nieuwerkerken en Wetteren, deelt gratis brood en gebak uit aan mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis.

“Het zijn voor vele mensen moeilijke tijden”, vertelt Abdel Bouakline, die de bakkerij in Ninove openhoudt en samen met zijn broer Mo alles zelf bakt. “Daarom schenken we het brood en gebak dat op het einde van de dag niet werd verkocht, weg aan wie het moeilijk heeft. Het is een klein, menselijk gebaar. Mensen die het nu, in deze coronatijden, moeilijker hebben, kunnen mij bellen op het nummer 0486/26.75.71. Ze hoeven alleen hun naam door te geven en kunnen dan een pakketje komen halen. Het afhalen gebeurt elke woensdag en zondag na sluitingsuur. Normaal zijn we tot 18.30 uur open maar met de coronacrisis hebben we het sluitingsuur vervroegd naar 16 uur.”

“Ik vertrouw erop dat alleen mensen die het echt nodig hebben mij zullen bellen en dat er niet geprofiteerd wordt. Met mijn initiatief wil ik ook andere bakkers aanmoedigen om hetzelfde te doen. Waarom brood of gebak in de vuilbak gooien als je er iemand een plezier mee kunt doen? Ik ken geen enkele warme bakker die twee dagen na elkaar hetzelfde brood verkoopt. Warme bakkers verkopen immers vers ambachtelijk brood. Op onze Facebookpagina werd er alvast massaal gereageerd op ons initiatief.”