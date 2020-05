Bakkerij Bouakline gaat samenwerken met Teledienst Ninove vzw om brood aan kansarme Ninovieters te schenken Claudia Van den Houte

20 mei 2020

10u29 14 Ninove Bakkerij Bouakline in de Brusselstraat in Ninove gaat nu ook samenwerken met vzw Teledienst Ninove, een vereniging die zich al 35 jaar inzet voor kansarme mensen in Ninove en omstreken.

De bakkerij schenkt al sinds begin april gratis brood en gebak weg aan mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. Eerder sloeg de bakkerij al de handen in elkaar met vzw Arminaa uit Aalst. Bakker Abdel Bouakline had een oproep gedaan aan vzw’s in Ninove en Wetteren - waar de bakkerij ook een vestiging heeft - om samen te werken. Vzw Teledienst Ninove ging in op die oproep. “Abdel schenkt ons zijn overschot aan brood om het in onze sociale kruidenier gratis mee te geven aan kansarmen”, vertelt Lucia De Boeck van vzw Teledienst Ninove. “We mogen iedere vrijdagochtend zijn resterende brood en taartjes gaan ophalen om onmiddellijk mee te geven aan de kansarmen in onze sociale kruidenier. We zijn daar heel tevreden mee. Hoe meer we binnenkrijgen, hoe meer we aan de mensen die het nodig hebben, kunnen meegeven.”

Bakker Abdel startte de actie op voor mensen die het moeilijk hebben in deze coronatijden. “Ik kwam op het idee voor de actie toen ik de lege broodrekken in de supermarkten zag, door mensen die hamsteren. Mensen die het wat minder hebben, gaan automatisch naar de supermarkt omdat het daar goedkoper is. Het is natuurlijk zeer begrijpelijk dat zij vooral naar de prijs kijken en niet naar de kwaliteit”, aldus Abdel. “Deze coronacrisis heeft ook positieve kanten: Ik denk dat veel mensen meer solidair zijn geworden met elkaar, want het was een moeilijke periode voor iedereen. Er waren zelfs klanten die brood betaalden en die vroegen om het aan de kant te zetten voor onze actie: prachtig! Ik zie op Facebook intussen veel bedrijven meedoen. Samen staan we sterker.”