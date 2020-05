Bakker breidt corona-actie uit na groot succes en gaat samenwerken met vzw Arminaa Claudia Van den Houte

01 mei 2020

16u05 14 Ninove De actie van bakkerij Bouakline, waarbij gratis brood en gebak wordt weggeschonken aan mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis, is een succes. Het succes is zo groot dat bakker Abdel Bouakline de actie uitbreidt en gaat samenwerken met vzw’s die zich inzetten voor minderbedeelden. De eerste vzw waarmee de bakker samenwerkt, is vzw Arminaa uit Aalst. “Wij krijgen sinds de coronacrisis vier keer zoveel aanvragen van mensen die voedsel nodig hebben”, zegt voorzitster Rosita Monsieur.

Bakkerij Bouakline met vestigingen in Ninove, Nieuwerkerken en Wetteren, en binnenkort ook in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, schenkt sinds begin april het brood en gebak dat op het einde van de dag niet werd verkocht, weg aan wie het moeilijk heeft tijdens deze coronatijden. Mensen hoeven daarvoor alleen vooraf een seintje te geven op het nummer 0486/26.75.71 en kunnen dan een pakketje komen halen. Het afhalen gebeurt elke woensdag en zondag na sluitingsuur. De nood bleek groot te zijn, want de voorbije weken vonden heel wat minderbedeelden hun weg naar de bakkerij.

Daarom besloot bakker Abdel Bouakline, die de bakkerij in Ninove openhoudt en samen met zijn broer Mo alles zelf bakt, om samen te werken met vzw Arminaa uit Aalst. “Zij mogen elke donderdag alle resterende brood en gebak uit de bakkerij komen ophalen”, vertelt Abdel. “Volgende donderdag schenk ik ook eenmalig 500 versgebakken croissants aan vzw Arminaa. Op woensdag en zondag mogen mensen nog steeds individueel pakketten komen ophalen, na sluitingsuur. We hadden ons sluitingsuur sinds de coronacrisis vervroegd naar 16 uur, maar omdat we zoveel volk over de vloer krijgen, zijn we terug overgeschakeld naar ons normaal sluitingsuur, om 18.30 uur.”

Brood is basisbehoefte

Vzw Arminaa is zeer tevreden over de samenwerking met bakkerij Bouakline. “Met de coronacrisis krijgen we vier keer zoveel aanvragen van mensen die voeding nodig hebben”, vertelt voorzitster Rosita Monsieur. “Hierdoor zijn we verplicht om voedsel aan te kopen, maar daarvoor hebben we geld nodig. Normaal organiseren we activiteiten zoals brunchen, staan we op rommelmarkten enzovoort, en kunnen we met die opbrengsten aankopen doen, maar dat kan nu niet door de coronacrisis. Tot hiertoe konden we verder met enkele giften die we kregen van mensen. Het voorstel van Abdel was een zeer aangename verrassing. Brood is een basisbehoefte. Als we dat kunnen weggeven aan mensen die het nodig hebben, dan zijn we heel blij.”

Bakker Abdel is ook nog op zoek naar andere vzw’s die zich inzetten voor minderbedeelden, om mee samen te werken. “Ik doe een oproep aan vzw’s in Ninove en Wetteren om contact met mij op te nemen. Dan kunnen we samen aan tafel gaan zitten om een samenwerking te bespreken.” De broers Bouakline openen op 6 en 7 juni trouwens ook een nieuwe vestiging in de Koning Albertstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal). “Ook daar zullen we de actie doen, net als in onze andere vestigingen. We zijn van plan om ook na de coronacrisis met de vzw’s te blijven samenwerken.”