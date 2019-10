AWV vervangt twaalf dode bomen langs Elisabethlaan Claudia Van den Houte

22 oktober 2019

12u43 7 Ninove Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal twaalf bomen vervangen langs de Elisabethlaan (N8) in Ninove.

Het gaat om twaalf beuken die de grote droogte van de voorbije zomers niet hebben overleefd. De dode bomen laten staan, betekent een gevaar voor de weggebruikers. De bomen worden op zondag 17 november en op zondag 24 november geveld. De N8 wordt op die twee zondagen tussen 7 en 18 uur afgesloten vanaf het kruispunt ‘Den Dollar’ tot aan de Pollarebaan. Voor de veiligheid moet alle verkeer omrijden via de Albertlaan (N405) en de Koning Boudewijnlaan (N28) in de beide richtingen. De Centrumlaan blijft bereikbaar via het centrum van Ninove. De werken voor het vellen van de dode bomen gebeuren op twee zondagen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Begin 2020 worden alle twaalf bomen vervangen.