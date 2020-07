AWV onderzoekt problemen met verkeerslichten na ongeval met zes gewonden aan kruispunt Den Doorn Claudia Van den Houte

13 juli 2020

17u13 0 Ninove Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start een onderzoek naar de werking van de verkeerslichten aan kruispunt Den Doorn naar aanleiding van het ongeval van zondagavond, waarbij zes gewonden vielen.

De verkeerslichten zouden volgens ooggetuigen al vóór het ongeval, dat om 18 uur gebeurde, niet hebben gewerkt, waardoor het verkeer op het kruispunt chaotisch verliep. “In de afgelopen maanden zijn er alvast geen problemen geweest met de verkeerslichten op het kruispunt en zijn er hierover geen meldingen binnengekomen”, zegt Sylvie Syryn, woordvoerster bij AWV. “We zullen nu zelf nagaan, als we alle gegevens over het ongeval hebben doorgekregen, of de lichten vóór het ongeval al niet werkten of dat ze dóór het ongeval niet meer werkten. Dat zullen we verifiëren op basis van onder meer het tijdstip van het ongeval. Uiteraard gaan we het onderzoek zelf voeren.”