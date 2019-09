Autovrije zondag wordt nog groter in Ninove: wijk Niepersveld in de kijker Claudia Van den Houte

19 september 2019

17u15 0 Ninove Fietsers, voetgangers en andere zwakke weggebruikers zijn zondag weer baas in Ninove tijdens Autovrije Zondag. Het wordt opnieuw een grootse happening met straatacts, sportactiviteiten, marktjes en muziek. Dit jaar wordt het autovrije gebied nog groter. Zo wordt de wijk Niepersveld in de kijker gezet.

De meeste straten en pleinen in Ninove-centrum zijn zondag tussen 12 uur en 19 uur verkeersvrij. Dit jaar worden auto’s ook gebannen in de wijk Niepersveld, die bestaat uit de Zuidstraat, Ooststraat, Middenstraat, Weststraat, Dwarsstraat en een deel van de Abdijstraat. Als ‘Wijk in de Kijker’ begint het autovrije feest daar al om 11.30 uur met een aperitiefconcert door KEVA, de harmonie van Aspelare. Om 13 uur klinkt hier in de Ooststraat het officiële startschot van autovrije zondag met de ijsjeskoers. Iedereen kan deelnemen met een ‘zacht’ voertuig en wint een ijsje aan de finish. In de namiddag is er in de wijk nog een rommelmarkt en garageverkoop, een volks- en caféspelenparcours en een wijkwandeling.

Op de Rechteroever, meer bepaald het Dr. Hemerijckxplein en de Burchtdam, staat ‘andere’ mobiliteit en (verkeers)veiligheid centraal. Naast info- en verkoopstands leren jonge weggebruikers in het ‘verkeerspark’ van de lokale politie op een speelse manier de verkeersregels kennen. In het ‘Kijk, ik fiets’-parcours leren kleuters (tweede en derde kleuterklas) fietsen zonder steunwieltjes, onder begeleiding van hun ouders. Elders op Rechteroever opent Brandweerpost Ninove zijn deuren met tal van activiteiten en demo’s.

‘Ninove Speelstad’ op nieuwe locatie

Behalve het verkeerspark valt er nog veel meer te beleven voor kinderen op Autovrije Zondag. ‘Ninove Speelstad’ zal dit jaar niet plaatsvinden op het Dr. Hemerijckxplein, maar in de Bevrijdingslaan, Vuurkruiserstraat en op het Savooiplein. Daar bouwen De Stunt en de Ninoofse jeugdbewegingen een groot speeldorp met tal van begeleide attracties en springkastelen, knutselstands, workshops, verenigingenmarkt, animatie,… De Speelodroom zorgt voor een aparte peuter-/kleuterzone. Er zijn paardenritjes en een Jeugdraadcafé.

Op de Graanmarkt zijn er opnieuw demonstraties en initiaties van sport- en dansverenigingen. De jaarlijkse rommelmarkt en garageverkoop in de Pamelstraat/Nederwijk breidt uit richting Dreef. In de Lavendel- en Geraardsbergsestraat kan je samen met de Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten de Langste Straattekening maken vol gekke fietsen en rijtuigen zonder benzine. Op het Oudstrijdersplein brengen De Genoten om 15 uur een dansvoorstelling op muziek van overleden popiconen. Er zijn ook mobiele voorstellingen, bijvoorbeeld van The Puffin’ Pipers, die een wel heel bijzondere doedelzak hanteren en van ScubaBianchi, over een rijdend aquarium gevuld met goudvissen en een man die niet te vertrouwen is, fietstochten en nog veel meer.

Fietsparkings

De stad Ninove zorgt zondag voor gratis bewaakte fietsparkings, tussen 13 uur en 19 uur in de Parklaan, de Rode Kruisstraat en de Weggevoerdenstraat. Op elke fietsparking is er een infostand. Infostands vind je ook aan het oud stadhuis en in de Wijk in de Kijker (Zuidstraat). Aan elke infostand kan je een UiTPAS-wandeling door autovrij Ninove starten. Onderweg kan je tien UiTPAS-punten sprokkelen. Je kan aan elke infostand ook meedoen met een ‘andersmobiele’ tombola: er zijn tienrittenkaarten van De Lijn en Railpassen van de NMBS te winnen. Wie op autovrije zondag toch de auto van stal haalt, kan parkeren langs de ringwegen en op de parking van enkele bedrijven of groothandelszaken.

Het volledige programma en de gedetailleerde parkeer- en verkeersregeling vind je op www.ninove.be.