Automobilist negeert rode licht en rijdt voertuig aan in de flank Koen Baten

02 juli 2019

09u21 0

Op de Brusselsesteenweg in Ninove is gisterenavond opnieuw een ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde rond 22.15 uur. Enkele getuigen zagen dat de bestuurder die uit de richting van Brussel kwam het rode licht negeerde. Waarom hij dit deed is niet duidelijk. De chauffeur kwam in aanrijding met een ander voertuig, maar niemand raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel aanzienlijke schade op en moesten getakeld worden. De brandweer van Ninove kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de rijbaan opnieuw vrij te maken voor het verkeer. De hinder bleef beperkt.