Autoliefhebbers bewonderen zo’n 150 wagens op eerste auto-meeting ‘Chassis To the Ground’ Claudia Van den Houte

16 september 2019

11u56 14 Ninove De ‘Chassis To The Ground Crew’ heeft zijn eerste geslaagde auto-meeting achter de rug op het industrieterrein in Ninove.

Alle autoliefhebbers konden een bezoekje brengen of zelf deelnemen aan het evenement met hun getunede wagen, oldtimer of sportwagen. Er waren zondag ongeveer 150 wagens te bewonderen. “We hadden zo’n opkomst niet verwacht, want er waren vandaag nog vier andere automeetings”, vertelt Alessio Van der Borght van de ‘Chassis To The Ground Crew’. “We schatten bovendien dat er zo’n 2.000 bezoekers waren. Onze eerste auto-meeting is dus zeker geslaagd. We waren nochtans pas drie maanden geleden begonnen met de voorbereidingen. Onze groep zelf bestaat al drie jaar en werd in Ninove opgestart.” Wellicht komt er volgend jaar een tweede auto-meeting.