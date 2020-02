Attracties staan al (bijna) klaar voor carnavalskermis Claudia Van den Houte

27 februari 2020

18u51 0 Ninove In het stadscentrum werd er donderdag gestart met het opstellen van de kermisattracties voor de carnavalskermis, die op vrijdagavond opent.

De opbouw ging onder niet al te beste weersomstandigheden van start, met in de loop van de dag regen en zelfs sneeuw. In totaal zullen er 45 attracties en kermiskramen opgesteld staan op en rond de Graanmarkt, waaronder de Shaker Party, de Speed Surf, de High Energy, de Body Shaker en Coco Bongo. Nieuw is onder meer lunapark Baetens met Silver City. De kermis gaat op vrijdag 28 februari om 16 uur van start en loopt tot dinsdagavond 3 maart.