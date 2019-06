Atletiekclub Vita opent nieuwe clubhuis aan atletiekpiste Claudia Van den Houte

05 juni 2019

20u21 0 Ninove De Ninoofse atletiekclub Vita heeft haar nieuwe clubhuis aan de atletiekpiste officieel geopend.

Ruim twee jaar nadat de club haar nieuwe tribune inhuldigde, is nu ook het nieuwe clubhuis zo goed als afgewerkt. De werken daarvoor gingen vorig jaar van start. Eerst ging de oude kantine tegen de vlakte. “Die was al 30 jaar oud en was volledig in hout opgetrokken, dat hier en daar begon te rotten. Bovendien voldeed ze niet meer aan de huidige noden van een atletiekclub”, vertelt Eddy De Vogelaer, voorzitter van Vita. “Ook het sanitair was beperkt: behalve de kantine zelf waren er alleen twee toiletten. Het nieuwe clubhuis heeft nu ook douches. Er is eveneens een moderne verwarming.”

Het nieuwe clubhuis heeft een opvallende groene kleur. “We kozen voor groen omdat groen en zwart zowel de kleuren zijn van Ninove als van onze club.” De club is zeer tevreden met het nieuwe clubhuis: “We hebben veel joggers onder onze leden en zij drinken graag iets achteraf. Een clubhuis is ook een plaats waar je mensen kunt verbinden”, aldus De Vogelaer.