Aspelare steunt Benefiet Haïti, tien jaar na grote aardbeving Claudia Van den Houte

26 januari 2020

17u24 6 Ninove Dirk Van Iseghem en Sandra Renneboog uit Aspelare hebben met hun kerstdorp 1.850 euro ingezameld voor Benefiet Haïti. Die organisatie verleent dit jaar tien jaar hulp aan kinderen in het armste land van het westelijk halfrond.

Dirk en Sandra toveren elk jaar hun tuin, garage en terras om tot een gezellig kerstdorp ten voordele van vzw Benefiet Haïti. Oprichter Geert Van Iseghem mocht afgelopen weekend, in aanwezigheid van burgemeester Tania De Jonge, een mooie gift van zijn broer Dirk in ontvangst nemen. Het doel van Benefiet Haïti is kinderen een opleiding te laten volgen naargelang hun talenten en mogelijkheden. Na de grote aardbeving in 2010 werkte Geert Van Iseghem als hulpverlener in Haïti. Sindsdien reist hij jaarlijks terug om er zijn projecten van dichtbij op te volgen.

“Door politieke onrusten is de toestand in Haïti de voorbije 12 maanden zodanig verslechterd dat hulporganisaties de focus opnieuw moeten leggen op primaire behoeften zoals proper water, voedsel, kledij en onderdak in plaats van extra investeringen te doen in onderwijs”, vertelt Geert. “Er zijn enkele gezinnen die in grote armoede leven en extra steun goed kunnen gebruiken. Daarvoor bieden we de mogelijkheid aan particulieren of bedrijven, scholen of verenigingen om een gezin te sponsoren door een maandelijkse bijdrage van 50 euro. Met die bijdrage betalen we de woning, eten en drinken en kledij. We kijken ook naar hygiëne en minimaal comfort. Indien nodig zorgen we voor een degelijke slaapplaats of medicatie.”

Benefiet Haïti organiseert een eetfestijn op 15 en 16 februari in Herzele. Meer info via www.benefiethaiti.be of vzwbenefiethaiti@gmail.com.