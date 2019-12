Ariane bouwt samen met leerlingen buitengewoon onderwijs ‘Bru-Divers’ uit tot sociale ontmoetingsplaats Claudia Van den Houte

16u14 2 Ninove Ariane De Brabanter uit Appelterre is samen met de leerlingen van de opleiding Winkelhulp aan de Cardijnschool voor Buitengewoon Secundair Onderwijs in Anderlecht druk aan de slag in ‘Bru-Divers’, een leeronderneming die tegelijk een winkel, horecazaak en sociale ontmoetingsruimte is.

‘Bru-Divers’ ging enkele weken geleden van start in een pand rechtover de Cardijnschool in de Verheydenstraat in Anderlecht. “Het is een leeronderneming die tegelijk fungeert als sociale ontmoetingsplaats voor leerlingen, hun ouders en buurtbewoners. Ze kunnen er onder meer koffie, thee of warme chocolademelk komen drinken of een belegd broodje eten”, vertelt Ariane. De Appelterse geeft al meer dan twintig jaar les in de school en bemant de zaak samen met de leerlingen Winkelhulp.

“De leerlingen leren op deze manier ook alles in de praktijk: verkopen, met klanten omgaan, broodjes bereiden, de kassa, het onderhoud,... Het zijn vooral de leerlingen van het vierde en het vijfde jaar Winkelhulp die in de zaak staan. Ze zijn met acht, maar er zijn telkens maar zes leerlingen tegelijk aan de slag. Soms staan er ook leerlingen van het derde jaar in de zaak. In totaal bemannen veertien leerlingen de zaak. De manier waarop je een broodje moet snijden, de volgorde van beleggen... We hebben voor alles stappenplannen moeten maken voor onze leerlingen. De leerlingen van de afdeling Bakkerij zorgen voor de broodjes, die wij afbakken en bereiden, en de leerlingen van de afdeling Grootkeuken zorgen voor salades en groenten.”

“We zijn nog maar enkele weken bezig, maar we merken dat er nu al veel mensen vanuit de school onder de middag een broodje komen halen of opeten. Ook voor de omwonenden is het interessant, want er was hier in de buurt niets waar mensen terecht konden voor een broodje.”