Apothekeres overvallen met mes, dader wordt meteen ingerekend door politie en is buit meteen kwijt Koen Baten

25 juni 2020

13u55 12 Ninove Een jongeman heeft donderdagochtend een apothekeres op het Oudstrijdersplein in Ninove overvallen met een groot keukenmes. De man kwam de zaak binnen en eiste meteen de inhoud van de kassa. Op dat moment ging het om enkele honderden euro’s. Lang heeft de overvaller evenwel niet van zijn buit kunnen genieten, want de politie hield meteen een klopjacht en kon de man snel inrekenen.

De feiten gebeurden donderdagochtend omstreeks 9.15 uur. De man kwam ongemaskerd de zaak binnengewandeld met een mes. Bovendien werd hij niet afgeschrikt door de klanten die er aanwezig waren. “Iedereen was verbaasd toen de jongeman binnenkwam met een groot mes", vertelt Bart Bourguignon van de apothekerszaak. “Hij kroop meteen achter de toog en stond op enkele centimeters van een van de medewerkers. Hij vroeg naar het geld in de kassa, maar omdat het nog zo vroeg was, zat er helemaal nog niet zo veel in", klinkt het.

De hele overval duurde slechts een minuut en de dader sloeg nadien op de vlucht. De politie werd meteen verwittigd, waarna een klopjacht werd ingezet. De jongeman werd snel ingerekend en het dossier is nu in handen van het parket. De apothekeres is serieus geschrokken door het voorval. “Ze blijft wel gewoon aan het werk en zal alles snel vergeten. Het is niet leuk om mee te maken, maar gelukkig is alles goed afgelopen”, besluit Bart.

De man werd aangehouden en het onderzoek zal verder uitwijzen wat het doel was van de overval.