Anton De Smet bereidt zich als enige Belg voor op finale Red Bull Untapped in Londen Claudia Van den Houte

31 juli 2019

17u37 6 Ninove Ninovieter Anton De Smet trekt zondag als enige Belg naar Londen voor de grote finale van ‘Red Bull Untapped’. Hij zal er het kaartspel ‘Magic: The Gathering’, met fantasythema, op het hoogste niveau spelen.

Anton kon zich eerder deze maand al in Brussel kwalificeren voor de finale, na liefst 16 uur spelen. Er waren in totaal meer dan 3.600 inschrijvingen en zo’n 900 deelnemers aan de verschillende tornooien die hoopten een plekje te halen in de grote finale in Londen. Acht finalisten strijden zondag voor de ultieme overwinning, waaronder Anton als enige Belg. Hij staat voor een grote uitdaging want voor hem is het de eerste keer dat hij op dit niveau deelneemt aan een Magic: The Gathering-competitie. Na zijn overwinning in Brussel was hij de grootste verrassing van het tornooi en ging hij reeds naar huis met zo’n 10.000 dollar. Ook deze keer staat er een prijzenpot van 60.000 dollar - zo’n 54.000 euro - op het programma.

“Underdog zal wellicht nog een understatement zijn”, lacht Anton. “Zeker gezien er in Londen gespeeld wordt in een format dat ik al jaren niet meer speel. Het zal dus enorm moeilijk worden voor me, maar dat wil niet zeggen dat ik niet ga proberen het onderste uit de kan te halen. Er zijn vrienden die me helpen met deckkeuze, deckbuilding, sideboard enzovoort. Alles op alles dus en wie weet, Brussel was ook onverwacht.”