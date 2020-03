Amper leerlingen in scholen: ouders volgen advies overheid goed op Claudia Van den Houte

16 maart 2020

15u58 9 Ninove De Ninoofse scholen kregen maandag amper leerlingen over de vloer naar aanleiding van de verscherpte maatregelen door de coronacrisis.

In alle scholen werden de lessen geschorst. De scholen blijven open om opvang te bieden, maar de overheid riep ouders op om kinderen thuis te houden. De meeste ouders hebben dat advies goed nageleefd. In de basisschool van het Hartencollege in de Weggevoerdenstraat - vroeger het Sint-Aloysiuscollege - daagden slechts twaalf van de 224 kleuters en tien van de 382 kinderen op, in totaal dus amper 22 van de 606 leerlingen. Maandag werden alle leerkrachten op school verwacht, maar vanaf dinsdag wordt er een beurtrol uitgewerkt. Twee leerkrachten zullen telkens zorgden voor de opvang, één leerkracht is back-up en de andere leerkrachten bereiden werkbundels en digitale oefeningen voor van thuis voor de kinderen.

Ook in de basisschool van het Hartencollege in de Onderwijslaan - vroeger het Heilige Harten - kwamen slechts een vijftiental leerlingen van de ongeveer 530 leerlingen naar school maandagochtend. In de GO!-basisschool De Kameleon waren dertien van de meer dan 360 leerlingen aanwezig. Ook daar wordt er een beurtrol ingevoerd voor de leerkrachten om de aanwezige leerlingen op te vangen en zetten andere leerkrachten het werk thuis verder. “Zij nemen telefonisch contact op met ouders, zodat leerlingen taken kunnen verwerken”, zegt adjunct-directeur Wendy Godaert. “De ouders komen die bundels dan ophalen aan de schoolpoort. Sommige ouders namen vrijdag al bundels mee. We hebben ook digitaal een kanaal waarbij er taken worden doorgegeven. De leerlingen krijgen zo ook feedback. De taken hebben betrekking op al geziene leerstof, er wordt geen nieuwe leerstof gegeven.”

In het stedelijke basisonderwijs in Ninove waren er in totaal 118 leerlingen van de 1.282 leerlingen aanwezig, ofwel 9,2 procent. In de stedelijke basisschool (SBS) Denderwindeke waren er 34 leerlingen aanwezig van 472 leerlingen, in de SBS Parklaan-Seringen 49 leerlingen van 242 leerlingen, in de SBS Nederhasselt-Voorde 17 leerlingen van 250 leerlingen en in de SBS Appelterre 18 leerlingen van 213 leerlingen.