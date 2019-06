Amerikaanse wagens en motors te bewonderen op ‘All American Day’ Claudia Van den Houte

04 juni 2019

13u43 0 Ninove De Pollarestraat in Ninove is zondag het decor voor de zesde editie van de ‘All American Day’.

Op die dag zijn er naar traditie weer heel wat Amerikaanse auto’s, trucks en motors te bewonderen in de Pollarestraat. Er is ook muziek, met optredens van Low Down Kings, 70's Tush en Hangärhead, en er zijn drank- en eetstandjes. Om 18 uur worden de bekers uitgereikt aan de mooiste wagens.

De ‘All American Day’ vindt op zondag 9 juni vanaf 11 uur plaats in de Pollarestraat, ter hoogte van huisnummer 220. De toegang is gratis.