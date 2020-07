Amateur(luister)theater aan twintig Ninoofse bankjes tot eind augustus Claudia Van den Houte

31 juli 2020

14u32 0 Ninove Aan twintig bankjes in Ninove is er nog tot eind augustus amateurtheater te beluisteren.

Onder de naam ‘Het Bankje’ lanceert Opendoek, de koepel van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, een zomers en coronaproof theaterproject. Meer dan honderd theatermakers, acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten hebben twintig luisterverhalen geschreven, ingespeeld en visueel verbeeld, om zo zelfs in coronatijden theater tot bij het publiek te brengen.

Al meer dan zestig steden en gemeenten hebben zich al geëngageerd om ‘Het Bankje’ te verspreiden op hun grondgebied. Je kan van ‘Het Bankje’ genieten door tijdens een wandeling of een fietstocht plaats te nemen op een bankje met de Opendoek-sticker en met je smartphone de QR-code op het bankje te scannen. Zo word je getuige van een origineel gesprek tussen twee mensen. In Ninove is het originele theaterspel op een twintigtal bankjes te beluisteren.

“Het was deze week een harde beslissing om alle geplande publieke cultuuractiviteiten van deze zomer te schrappen”, zegt schepen voor cultuur Henri Evenepoel (Open Vld). “Ik ben dan ook heel blij dat we met dit origineel project toch nog iets cultureels kunnen aanbieden aan de Ninovieters.” Meer info via www.opendoek.be/hetbankje.

Je vindt de Ninoofse ‘bankjes’ op de volgende plekken:

• Meerbeke: speelplein achter oud gemeentehuis

• Neigem: kapel van Bevingen + speelplein op Dries

• Lieferinge: dorpsplein

• Denderwindeke: dorpsplein (ter hoogte van Windekeveldweg)

• Pollare: Zwarte Flesch + schuilhut langs de Dender tussen Pollare en Zandbergen (ter hoogte van fietsknooppunt 96 / wandelknooppunt 99)

• Appelterre-Eichem: kerk van Appelterre

• Voorde: kasteel

• Aspelare: speelplein in Plekkersstraat

• Nederhasselt: Mun’Ha (achter Hof ter Beke) + kapel in Paellepelstraat

• Outer: dorpsplein

• Okegem: brug over de Dender

• Ninove: kapel in de Diepe Straten + sas (jaagpad Dender) + stadspark (ter hoogte van monument Dr. Hemerijckx) + ’t Oeversteksken (kant IKORN-parking) + Kerkplein + oud stadhuis