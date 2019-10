Alpaca James bezoekt bewoners woonzorgcentrum Klateringen samen met andere dieren op Werelddierendag Claudia Van den Houte

04 oktober 2019

17u55 27 Ninove De bewoners van woonzorgcentrum Klateringen in Ninove kregen vrijdag bijzonder bezoek over de vloer. Ze maakten kennis met een alpaca, die doorheen het rusthuis wandelde en tot op de kamers van bewoners kwam. Vrijwilligers brachten ook honden mee naar cafetaria ‘de Oase’. De bewoners genoten van het contact met de dieren.

Werelddierendag ging niet onopgemerkt voorbij in woonzorgcentrum Klateringen. Peter De Smedt houdt alpaca’s als hobby, organiseert wandelingen met alpaca’s en bracht er één mee naar het rusthuis. Hij kreeg onder meer de hulp van Nadine De Sloover, die ook alcapa’s heeft. “Alpaca’s voelen mensen goed aan. Ze nemen het gevoel van mensen over. Als mensen zich goed voelen, zullen zij zich ook goed voelen”, zegt Nadine. “Je merkt hier in het rusthuis dat de alpaca het aanvoelt wanneer mensen ziek zijn. Alpaca James - genoemd naar James Cooke van Gert Late Night - ging zieke mensen een knuffel geven”, vervolgt Peter. “We laten hem wel ook niet te lang bij mensen. We voelen het aan als het genoeg is geweest. Met respect lukt alles beter.”

Schitterende dieren

De bewoners van het woonzorgcentrum konden het bezoek van de alpaca zeker smaken. “Alpaca’s zijn schitterende dieren”, vindt Ivan Vonck. “Ik had ze voordien alleen nog maar in dierentuinen gezien.” Heel wat bewoners zijn zelf dierenliefhebbers. “Ik heb 7,5 jaar een hond gehad. Toen hij stierf, ben ik daar zo verdrietig over geweest dat ik nooit meer een huisdier heb gehad.”

Je herleeft echt door zo’n dier te zien Astrid Ancaer

Ook bewoonster Astrid Ancaer houdt enorm van dieren: “Wij hadden vroeger heel wat dieren: twee honden, maar ook barberies, ganzen, kippen en nog meer. Ik gaf ook zwerfkatten te eten. Schoon beestje, die alpaca. Vooral zijn staartje was mooi gedaan. Ik had al alpaca’s op televisie gezien, maar nog nooit in levende lijve. Je herleeft echt door zo’n dier te zien. Je leeft mee met het dier.”

Beste vriend

Naast alpaca James waren ook andere dieren welkom in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Zo bracht vrijwilligster Leentje Van den Bossche twee honden mee die de bewoners konden aaien. “Ik heb ze via Tails4Life geadopteerd uit Servië”, vertelt Leentje. “Medewerkers van Klateringen hadden me gevraagd om op Werelddierendag met hen naar hier te komen omdat het heel rustige honden zijn. Ideaal om te aaien voor de bewoners.” Honden Billie en Nieke kregen alvast veel aandacht van bewoonster Germaine Maldrie (99). “Ik heb vroeger altijd honden gehad als huisdier”, zegt Germaine. “Mijn hond was mijn beste vriend. Ik ben blij dat ze hier zijn.”