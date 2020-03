Alle stadsgebouwen dicht in Ninove, huwelijken worden verschoven van oud naar nieuw stadhuis Claudia Van den Houte

13 maart 2020

12u40 5 Ninove Bijna alle Ninoofse stadsgebouwen gaan vanaf vandaag dicht. Het stadsbestuur nam die beslissing naar aanleiding van de nieuwe drastische maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Alleen het stadhuis blijft fysiek toegankelijk. Daar zijn tijdelijk ook de loketdiensten van het Sociaal Huis en de sector grondgebiedzaken gehuisvest. De openingsuren van de stadsdiensten wijzigen niet en alle diensten blijven telefonisch bereikbaar. De stad vraagt aan haar inwoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket, dat te vinden is op www.ninove.be. Ook de bib, cc de Plomblom, de buurhuizen, het zwembad en de academies blijven dus gesloten tot en met 3 april. De dinsdagmarkt - die eerst tot 31 maart was afgeschaft - wordt eveneens tot die datum geannuleerd. Het Kevertreffen en het Primaveraweekend werden eerder al afgelast. De woonzorgcentra en Ontmoetingscentrum De Fontein blijven tot het einde van de paasvakantie (tot en met 19 april) standaard de deuren gesloten houden voor externe bezoekers.

Huwelijken zullen vanaf maandag 16 maart plaatsvinden in het stadhuis, en dus niet in het oud stadhuis. Enkel de naasten kunnen op het huwelijk aanwezig zijn. Ook uitvaarten kunnen de volgende weken plaatshebben, maar dan in beperkte kring.

Verder zijn de nationale maatregelen van kracht voor de scholen, de handelszaken en voor recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.). Die activiteiten worden allemaal geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Het politiekantoor blijft open en de reguliere politiewerking blijft gegarandeerd. Ook kinderopvang ’t Kadeeken blijft open, tijdens de reguliere uren (dus naschoolse opvang). De opvang overdag gebeurt op school. Crèches blijven open.