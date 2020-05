Alle scholen Hartencollege van start gegaan: “Blij om eindelijk te kunnen herbeginnen” Claudia Van den Houte

18 mei 2020

10u51 0 Ninove Het Hartencollege Basisonderwijs Okegem heeft maandag opnieuw de lessen hervat, net als heel wat andere scholen.

Verschillende scholen gingen vrijdag al van start. De andere scholen heropenden maandag. In het Hartencollege Ninove, dat zes basisscholen en twee secundaire scholen telt, gingen de eerste en de zesde leerjaren in het Hartencollege Basisschool Meerbeke, het zesde leerjaar in Hartencollege Basisschool Aspelare, en het zesde jaar humane wetenschappen in Hartencollege Secundair Onderwijs Weggevoerdenstraat vrijdag al van start. De overige klassen van het eerste leerjaar, het tweede leerjaar, het zesde leerjaar basisonderwijs en zesde en zevende jaar secundair onderwijs startten maandag. Onder hen ook het Hartencollege Basisonderwijs Okegem. “We hebben elke klas ingedeeld in twee groepen. De eerste groep komt op maandag en donderdag naar school, de tweede groep op dinsdag en vrijdag”, vertelt directeur Patricia Huygens.

Ander tijdstip

De school startte voor elk leerjaar op een ander tijdstip, met een kwartier verschil. “We houden de leerlingen uit de opvang strikt gescheiden van de leerlingen die les volgen. De leerlingen uit het zesde leerjaar gebruiken de buitentrap om naar binnen te gaan, zodat leerlingen elkaar nooit kruisen. Verder hebben we ook veel markeringen aangebracht, bijvoorbeeld in de toiletten, om de leerlingen te tonen waar ze moeten wachten.” De school is blij om terug van start te kunnen gaan. “We zijn al zolang bezig met puzzelen. Goed dat we maandag starten en niet vrijdag. We hebben oefenpakketjes voor thuis per week, dus het kwam zo beter uit. Bovendien is het zo ook duidelijker voor de ouders.”

Bij het aankomen op school werden de handen van de leerlingen ontsmet aan de schoolpoort. Voor sommige kinderen was dat even wennen, maar andere leerlingen hadden er veel zin in: “We zijn blij dat we onze vriendjes kunnen terugzien”, klinkt het.