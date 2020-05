Alle Ninoofse café-uitbaters krijgen gepersonaliseerd mondmasker van Jong VLD Ninove: “Cafés hart onder de riem steken tijdens coronacrisis” Claudia Van den Houte

08 mei 2020

17u00 0 Ninove Alle Ninoofse café-uitbaters hebben de voorbije week een gepersonaliseerd mondmasker gekregen van Jong VLD Ninove, met de naam van hun zaak.

De jonge liberalen willen op die manier de café-uitbaters in Ninove een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. “Dit is een moeilijke tijd voor hen. We willen hen op deze manier het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan en dat we hen zullen steunen door langs te komen vanaf het moment dat het terug mag om hen er zo bovenop te helpen”zegt Jaro Goubert, voorzitter van Jong VLD Ninove. “We doen ook een oproep aan de mensen om zoveel mogelijk lokaal te kopen.”

Er werden in totaal 41 gepersonaliseerde mondmaskers uitgedeeld. “We kozen bewust alleen voor cafés en geen tavernes of andere plaatsen waar eten geserveerd wordt. We zijn geen grote vereniging en moesten het aantal beperken. Cafés kunnen ook niet rekenen op opbrengsten van online verkoop of afhaalmaaltijden. We hopen de uitbaters zo een duwtje in de juiste richting te geven.” Sabine Arijs, uitbaatster van café ‘t Oud Stadhuis en Thomas Van Laethem, uitbater van café De Nieuwe Klok, waren alvast blij met hun mondmasker: “Heel tof”, klonk het.