Alice Evenepoel viert 100ste verjaardag: “Positieve vrouw die nooit klaagt en jarenlang voor invalide broer zorgde” Claudia Van den Houte

06 juni 2019

20u20 5 Ninove Alice Evenepoel heeft donderdag haar honderdste verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum van domein Castelmolen in Meerbeke, waar ze nu drie jaar verblijft.

Alice was de oudste in een gezin van vijf kinderen. Haar twee broers en twee zussen zijn intussen allemaal overleden. De meesten bleven net als Alice ongehuwd en kinderloos. Alleen haar jongste zus huwde en kreeg ook vijf kinderen: Paul, André, Marc, Christiane en Godelieve. Zij waren kind aan huis bij Alice. “Tante heeft lang voor haar broer gezorgd”, vertelt Godelieve. “Hij werd invalide nadat hij op de vlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog op zijn zestiende was neergeschoten en uiteindelijk zijn arm verloor. Ze is nog lang zelfstandig kunnen blijven wonen, tot haar 97ste. Ze heeft altijd in de Eggerstraat in Meerbeke gewoond.”

Alice heeft vroeger nog lang gewerkt op de boerderij van haar ouders. “Ik heb altijd hard gewerkt”, antwoordt Alice op de vraag wat het geheim is om een eeuw oud te worden. “Ze is een tevreden vrouw die nooit klaagt en altijd optimistisch is”, zegt Godelieve. “We komen haar dan ook met plezier regelmatig bezoeken.” Christiane beaamt: “Onze kinderen en kleinkinderen zijn als kleinkinderen (12) en achterkleinkinderen (16) voor haar.”

Alice kreeg voor haar honderdste verjaardag een groot boeket met honderd rozen van haar familie. Van de stad kreeg ze een gesigneerd portret van koning Filip en koningin Mathilde en het rusthuis had voor een grote verjaardagstaart gezorgd.