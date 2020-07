Algemene mondmaskerplicht wordt vrij goed opgevolgd in Ninove, maar is ze in strijd met ministerieel besluit? Claudia Van den Houte

27 juli 2020

21u13 0 Ninove In heel Ninove ging maandag een algemene mondmaskerplicht in. Die werd vrij goed opgevolgd.

Overal in Ninove, op openbaar domein, moet iedereen boven de twaalf jaar een mondmasker dragen. Op het eerste zicht lijken de meeste Ninovieters zich goed aan de mondmaskerplicht te houden. Wie maandag het stadscentrum bezocht, zag het merendeel van de bezoekers een mondmasker dragen, al waren er hier en daar nog mensen zonder masker.

Er waren zelfs fietsers te zien met mondmaskers, hoewel je er tijdens het fietsen eigenlijk geen hoeft te dragen. Tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet nodig, net zoals tijdens werkzaamheden die heel zware fysieke inspanningen vergen. En maandag voegde het stadsbestuur er nog een uitzondering aan toe: Ook wandelaars die wandelen als sport beoefenen, en niet kuieren of slenteren, moeten geen mondmasker dragen. Daarover blijkt er echter nogal verwarring te zijn.

Voormalig Vlaams Belang/Forza-gemeenteraadslid en jurist Werner Somers stelt op sociale media dat het besluit over de invoering van de veralgemeende mondmaskerplicht nietig zou zijn, omdat het in strijd zou zijn met het ministerieel besluit van 24 juli, dat het ministerieel besluit van 30 juni houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, wijzigde. Dat heeft het over het dragen van een mondmasker in “de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid”. Volgens Somers betekent dit dat een lokale overheid winkelstraten en druk bezochte plaatsen kan aanwijzen waar een mondmaskerplicht geldt, maar dat een burgemeester geen mondmaskerplicht kan invoeren op het volledige grondgebied van de gemeente.

Ninoofs burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) was niet bereikbaar, maar Yves De Smet (LvB), waarnemend burgemeester van Denderleeuw, waar er vanaf dinsdag ook een algemene mondmaskerplicht wordt ingevoerd, wijst er op dat in het ministerieel besluit ook staat dat burgemeesters in overleg met de gouverneur aanvullende maatregelen kunnen nemen.