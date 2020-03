Alcapa James brengt rusthuisbewoners bezoek in coronatijden Claudia Van den Houte

22 maart 2020

17u26 3 Ninove De bewoners van woonzorgcentrum Domein Castelmolen in Meerbeke kregen zondag bezoek van alpaca James.

Peter De Smedt, die alpaca’s houdt als hobby en er wandelingen mee organiseert, maakte met alpaca James zelf even een wandeling rondom het rusthuis. Voor senioren die in een woonzorgcentrum verblijven, zijn het momenteel moeilijke tijden. Door de coronacrisis is er immers een algemeen bezoekverbod in woonzorgcentra en zien ze dus geen familie of vrienden meer. Heel wat bewoners fleurden dan ook op toen ze door het raam kennismaakten met James - genoemd naar James Cooke van Gert Late Night.