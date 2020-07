Albert Heijn komt naar Ninove: Vergunning voor vestiging langs Ring-West Claudia Van den Houte

29 juli 2020

20u49 172 Ninove De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn plant een vestiging in Ninove.

De keten had een vergunning gevraagd om zich te mogen vestigen aan de Ring-West. Die vergunningsaanvraag werd goedgekeurd. De nieuwe Albert Heijn komt in het bestaande gebouw van Brunic en twee naastgelegen handelspanden die momenteel leegstaan. De drie bestaande handelspanden zullen worden verbouwd tot twee handelspanden. Het eerste handelspand (Brunic huisnr. 19) heeft na verbouwing een bruto vloeroppervlakte van 1.214 m2 handelsruimte en 1.075 m2 opslag, het tweede handelspand (huisnr. 21/23) heeft een bruto vloeroppervlakte van 1.890 m2.

De parking voor de gebouwen zal gedeeltelijk worden heraangelegd en opgefrist. Achter de gebouwen bevindt zich ook nog een bestaande parking en loszone. Daar worden nog extra parkeerplaatsen aangelegd in waterdoorlatende klinkers en de inritzone wordt verbreed. Er zijn in totaal 110 parkeerplaatsen en 38 fietsstallingen.

Albert Heijn is onderdeel van het internationale retail-concern Ahold Delhaize. Het bedrijf is ontstaan in Nederland, waar Albert Heijn in 1887 een kruidenierswinkeltje begon. Albert Heijn opende in 2011 de eerste winkel in België en heeft momenteel 52 winkels in ons land.