Albert Heijn én nieuwe Kruidvat onderdeel van ‘Brunic Shopping Ninove’ Claudia Van den Houte

24 september 2020

17u12 0 Ninove De winkelsite langs de Ring-West waar naast binnenhuisdecoratiezaak Brunic de nieuwe Albert Heijn-winkel komt, krijgt de naam ‘Brunic Shopping Ninove’. Op de site komt er ook een nieuwe winkel van Kruidvat.

De werken voor de Ninoofse vestiging van supermarktketen Albert Heijn zijn volop aan de gang. De supermarkt komt naast Brunic, op de plaats van twee leegstaande handelspanden. Een deel van die panden is intussen al afgebroken. Brunic zelf blijft overigens open, ook tijdens de werken. De nieuwe Albert Heijn zal in de eerste helft van volgend jaar klaar zijn, mogelijk al in februari of maart, als alles goed verloopt.

Nieuw zijn de plannen voor een vestiging van Kruidvat op de site. Die zou uiterst rechts op de site komen, in het leegstaande pand waar vroeger nog een Eldi-winkel gevestigd was. De winkelsite ‘Brunic Shopping Ninove’ zal dus bestaan uit de winkels - van links naar rechts - Albert Heijn, Brunic, Leen Bakker, X²O en Kruidvat.

Bij Brunic klinkt het alvast positief over de komst van de nieuwe Albert Heijn en Kruidvat-winkel. “De Albert Heijn zal wel heel wat nieuwe klanten lokken, wat positief is”, vindt Liesbeth Bauwens van Brunic. “Kruidvat biedt dan weer iets anders aan en wij als Brunic zijn een speciaalzaak. De nieuwe winkels zorgen voor een uitgebreider gamma.”