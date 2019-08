Al tien bedrijven hebben akkoord om zich te vestigen op Doorn Noord Claudia Van den Houte

08 augustus 2019

18u41 6 Ninove Al tien bedrijven hebben tot nu toe een akkoord met de stad Ninove om zich te vestigen op het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord. Ze zullen al zeker meer dan 300 mensen tewerkstellen.

Intercommunale SOLVA heeft al dit jaar al een reeks percelen op Doorn-Noord - aan de Aalstersesteenweg en Expresweg - toegewezen aan bedrijven. Dat blijkt uit de antwoorden van het schepencollege op een aantal vragen van gemeenteraadslid Stijn Vander Elst (Open Vld). De tien bedrijven zijn allemaal bestaande bedrijven die geheel of gedeeltelijk herlocaliseren of uitbreiden. Het gaat om zeven bedrijven uit Ninove en zes van buiten Ninove. Namen worden nog niet bekendgemaakt. De bedrijven van de eerste ronde staan voor een tewerkstelling van zo’n 360 arbeidsplaatsen in 2020, en zo’n 550 in 2024.

Ook de vergunning voor het aanleggen van wegen en riolering voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein werd intussen toegekend. De aanleg van de wegenis is gepland tegen de tweede helft van 2020. Het is de bedoeling dat de bedrijven hun omgevingsvergunning voorbereiden en offertes aanvragen parallel met de aanleg van de wegen en riolering, zodat de oprichting van de gebouwen binnen de vier maanden na het beëindigen van de infrastructuurwerken kan starten. Zo’n zeven percelen werden nog niet toegewezen. Voor enkele van die percelen lopen er al gesprekken tussen geïnteresseerde bedrijven en SOLVA. Er is nog zo’n 32.057 vierkante meter netto bedrijfsoppervlakte vrij en nog 4.781,53 vierkante meter is voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen.

Het bedrijventerrein zal ontsloten worden door een lichtengeregeld kruispunt op de Aalstersesteenweg. Er is al een vergunning voor de aanleg van het kruispunt. De archeologische vondsten die werden gedaan op het bedrijventerrein zullen dan toch niet worden verwerkt in het terrein zelf. De stad heeft wel gevraagd om een duiding van de vondsten.