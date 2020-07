Afvalverwerkend bedrijf langs Elisabethlaan failliet verklaard Claudia Van den Houte

27 juli 2020

21u23 0 Ninove Het afvalverwerkingsbedrijf Tim BVBA langs de Elisabethlaan is failliet verklaard.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet het grondverwerkingsbedrijf in januari sluiten omdat het al jaren de opgelegde voorwaarden niet naleefde die de hinder moesten beperken. Het bedrijf had eind december al zijn milieuvergunning verloren. De stad en Tim BVBA waren al jaren in een juridische strijd verwikkeld. Mensen klaagden de voorbije jaren over de hinder, zoals stofwolken. Het is onduidelijk wat er nu zal gebeuren met de enorme afvalberg die nog steeds op het terrein langs de Elisabethlaan ligt. Er zou wel al een kandidaat-overnemer zijn voor het bedrijf.