Afrikaans gezelschap brengt verbluffende stunts in stadspark Claudia Van den Houte

09 augustus 2019

12u15 2 Ninove In het stadspark was er donderdagavond heel wat verbluffende acrobatie te zien.

Voor het eerst kreeg het circus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’ een Afrikaanse gezelschap over de vloer. Amoukanama Circus, een groep acrobaten uit Guinee, brachten acrobatische stunts, tuimelingen en menselijke piramides, op de tonen van live percussie. Kinderen uit het publiek mochten - soms met een bang hartje - even deelnemen aan het spektakel. De acrobaten kregen na afloop een luid applaus van de vele toeschouwers in het stadspark.

Vóór de stunts van de Afrikaanse acrobaten, mocht het Fins-Estse koppel Kate & Pasi ‘De Donderdagen’ van deze week openen met hun nieuwe circusshow ‘Rafla’, vol acrobatie, jongleren en humor. De ajuinen en de pizza’s vlogen door de de lucht. ‘De Donderdagen’ vinden nog tot eind augustus elke donderdagavond plaats in Ninove. De voorstellingen zijn gratis. Meer info op www.ninove.be/dedonderdagen.