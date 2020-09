Afdeling autotechnieken Richtpunt campus Ninove heeft nieuwe installatie voor afzuiging uitlaatgassen Claudia Van den Houte

29 september 2020

17u07 0 Ninove De afdeling ‘autotechnieken’ van Richtpunt campus Ninove - het vroegere PTI - heeft sinds dinsdag drie extra afzuigsystemen voor uitlaatgassen.

“Om een motor die nagekeken of hersteld werd correct af te stellen, moet de motor draaien”, legt directeur Filip Binon uit. “De uitlaatgassen die daarbij vrij komen moeten opgevangen worden om de leerlingen te beschermen tegen de schadelijke uitlaatgassen. We beschikten al over enkele rookafzuigpunten, maar op deze manier kunnen nu nog meer leerlingen tegelijkertijd oefeningen op het afstellen van motoren afwerken, wat geen overdreven luxe is in een afdeling die aan het groeien is.”