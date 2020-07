Afbraak voormalig RTT-gebouw gestart Claudia Van den Houte

10 juli 2020

17u26 0 Ninove Op de Graanmarkt is de afbraak van het vroegere RTT-gebouw van start gegaan.

Het gebouw is vroeger onder meer nog het communicatiekantoor van Belgacom geweest. RTT stond voor de Rijksdienst voor Telegraaf en Telefoon, later omgevormd tot Belgacom en nu Proximus. Het pand staat al jarenlang leeg. Twee jaar geleden waren er in het leegstaande gebouw nog kunstwerken te bewonderen in het kader van het kunstenparcours Krasj. Tijdens de afbraakwerken van vrijdag werd het verkeer even tegengehouden om de veiligheid te garanderen. De werken voor de afbraak en sanering van het gebouw duren normaal tot 31 juli. Het gebouw maakt plaats voor een vastgoedproject met 35 appartementen. Daarvan zijn er intussen al zestig procent verkocht. Ze zijn vooral gericht op jonge gezinnen en senioren. Er komt ook een ondergrondse parking.