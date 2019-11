Afbraak sociale woningen in Pollarewijk volop aan de gang Claudia Van den Houte

17u44 3 Ninove In de Pollarewijk in Ninove, in de volksmond bekend als ‘De Blokken’, zijn er momenteel grote afbraakwerken aan de gang.

Sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn laat er 59 sociale woningen afbreken. In de plaats komen er 92 nieuwe woningen. Ook worden de gevels van 43 sociale woningen gerenoveerd en zijn er opfrissingswerken gepland aan de garageboxen. In de Pollarewijk staan de oudste woningen van Ninove-Wezijn. Van de 122 socialen woningen die er staan, werd er al een deel gerenoveerd, maar het grootste deel was enorm verouderd en vertoonde gebreken, zoals vochtproblemen, slechte isolatie, verouderde elektrische installaties en nog meer.

De werken zijn al enkele weken geleden gestart, maar zijn nu pas enorm zichtbaar in het straatbeeld. Tegen eind 2021 moet de eerste fase zijn afgerond. De aannemer bouwt de nieuwe woningen voor een bedrag van 13.388.131,21 euro.