Academie voor Muziek, Woord en Dans met nieuwe musicalrichting zet de deuren open Claudia Van den Houte

13 juni 2019

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Ninove houdt opendeurdagen.

Nieuwe leerlingen en andere geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen en kennismaken met het aanbod van de academie. Leerlingen treden er samen op met hun leerkrachten en er is een instrumentenmarkt waar de kinderen verschillende instrumenten kunnen uitproberen. De leerkrachten van muziek, woord en dans geven uitgebreid informatie over hun vak en over het reilen en zeilen van de academie.

Er kan ook worden ingeschreven, onder meer voor de nieuwe richting ‘musical’ die de hoofdvestiging in Ninove vanaf volgend schooljaar aanbiedt. Deze nieuwe richting staat open voor leerlingen vanaf 12 jaar die al een muzikale vooropleiding hebben gekregen op het niveau van een tweede graad. Een leerling die hiervoor inschrijft, volgt drie uren les per week: zang, atelier en muzieklab.

Op zaterdag 15 juni is het opendeurdag in de vestigingsplaatsen in Roosdaal en Liedekerke. Op woensdag 19 juni kan je van 18 uur tot 20 uur terecht in de vestigingsplaats Denderhoutem (ingang via kant sporthal) en op donderdag 20 juni van 18 uur tot 20 uur in de hoofdvestigingsplaats in Ninove langs de Parklaan.