Aantal marktkramen op Ninoofse markt wordt vanaf 7 juli opgetrokken tot vijftig Claudia Van den Houte

19 juni 2020

15u10 0 Ninove De wekelijkse markt in Ninove wordt vanaf 7 juli uitgebreid van veertig tot het maximale toegelaten aantal, namelijk vijftig kramen.

Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer had op de gemeenteraad van donderdagavond voorgesteld om het aantal marktkramen op te trekken naar vijftig. Door de coronacrisis zijn er op markten maar maximaal vijftig kramen toegelaten door de Nationale Veiligheidsraad, maar in Ninove zijn er sinds de markten opnieuw mochten opstarten wekelijks slechts veertig kramen. D’haeseleer noemde de uitleg dat het aantal geabonneerde marktkramers (120) werd gedeeld door drie, zodat elke marktkramer om de drie weken een standplaats heeft, simplistisch. Hij legde op de gemeenteraad een voorstel voor om het aantal op te trekken naar vijftig kramen.

Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) had eerder al aangegeven na te denken over een uitbreiding, maar stelde voor om pas vanaf 7 juli naar een maximale bezetting van vijftig kramen te gaan. “We werken in cyclussen van drie weken, waarbij iedereen één keer aan bod komt. Ik wil dat nog twee weken zo aanhouden, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt”, aldus Triest. Hij zei ook te hopen dat er binnenkort vanuit Brussel een versoepeling komt voor de markten. Open Vld-fractieleider Stijn Vander Elst deed ook nog een voorstel om de compensatiemaatregel waarbij marktkramers drie maanden geen standgeld moeten betalen bij hun volgend abonnement uit te breiden naar vier maanden.

Uiteindelijk werden alle voorstellen samengevoegd tot één geïntegreerd voorstel dat unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De markt zal dus worden uitgebreid van veertig naar vijftig kramen, waarbij de bijkomende plaatsen worden ingevuld door Ninoofse marktkramers, en de standgeldvrijstelling wordt met een maand verlengd.