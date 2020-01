Aantal kerkgangers in Ninove lichtjes gestegen voorbije jaar Claudia Van den Houte

22 januari 2020

18u35 2 Ninove Het gemiddeld aantal mensen dat een misviering bijwoont in Ninove is vorig jaar lichtjes gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van de Sint-Corneliusparochie Ninove. In totaal woonden in 2019 gemiddeld 764 gelovigen de eucharistievieringen op zaterdagavond en zondag bij in groot-Ninove. Dat is volgens pastoor Alexander Vandaele een lichte stijging van een 30-tal gelovigen tegenover het jaar voordien, maar hij relativeert de lichte verbetering. “Het is maar een optelsom. Zo’n cijfers moeten op langere termijn worden bekeken. De belangrijkste conclusie is dat de rooms-katholieke kerk standhoudt in Ninove en het aantal niet verder daalt, zoals vaak gedacht”, aldus Vandaele. “Toch verbaast de lichte stijging me niet. Ik merkte het al in de kerk. Zeker in de Abdijkerk is het op zondagochtend soms zoeken naar een vrije stoel.” Tijdens de kerstvieringen waren er zelfs 1.602 aanwezigen.

Er waren in 2019 ook 165 kerkelijke uitvaarten, één meer dan het jaar ervoor. Ook tegen de verwachtingen in, gezien het nieuwe crematorium in Aalst. Het aantal doopsels, communievieringen en huwelijken blijft stabiel. Er waren in de Ninoofse kerken in totaal 149 dopelingen, 197 kinderen die deelnamen aan de eerste communievieringen, 195 vormelingen en 21 huwelijksvieringen. Dit jaar worden er iets meer huwelijken verwacht.