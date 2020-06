Aanleg tuin Liberale Kring van start, eind augustus eerste evenement in volledig gerenoveerd gebouw Claudia Van den Houte

29 juni 2020

18u13 2 Ninove De werken voor de aanleg van de tuin van het gebouw van de Liberale Kring in de Dreefstraat zijn van start gegaan. De renovatie van het gebouw zelf is zo goed als volledig afgewerkt.

Het gebouw uit de negentiende eeuw heeft een lange geschiedenis. Zo was het vroeger een middelbare school, een thuisbasis voor liberale vennootschappen, een stadsbibliotheek en een academie voor beeldende kunst. De restauratie van het volledige gebouw ging twee jaar geleden officieel van start. Momenteel zijn de werken bezig voor de aanleg van de tuin achter het gebouw. “De tuin moet normaal over drie weken klaar zijn”, vertellen schepenen Henri Evenepoel (Open Vld) en Joost Arents (onafhankelijk). “De ingang voor mindervaliden komt trouwens ook aan de achterkant. Die hebben we moeten herbekijken, want hij was oorspronkelijk vooraan voorzien. Aan de achterkant komen er ook twee plaatsen voor gehandicapten, een hellend vlak en rustpunten, zodat het gebouw en de tuin vlot toegankelijk zijn voor mindervaliden.”

Krasj

“De ruimte op de eerste verdieping zal casco op de privémarkt verkocht worden als kantoorruimte.” De balzaal op de tweede verdieping is intussen bijna volledig klaar. Alleen de gordijnen ontbreken nog. “En die zijn belangrijk voor de akoestiek”, aldus Evenepoel. De balzaal zal worden gebruikt voor kleinere activiteiten. “Er is plaats voor 180 mensen. We zullen een jaar proefdraaien en elke aanvraag beoordelen. Het is niet de bedoeling dat er activiteiten met elektronisch versterkte muziek of eetfestijnen plaatsvinden, maar de zaal zal wel kunnen gebruikt worden als vergaderzaal en bijvoorbeeld voor lezingen, kamerconcerten en afscheidsplechtigheden. Het kunstenparcours Krasj zal eind augustus de eerste activiteit zijn die er zal plaatsvinden.”

Achter het gebouw en de tuin, aan de Vestbarm, komen er appartementen. Dat is nog toekomstmuziek, want er is nog geen projectontwikkelaar aangesteld. “We hopen deze zomer gesprekken op te starten met mogelijke kandidaten”, aldus Arents.