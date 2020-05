85-jarige Edgard had nul kansen om te ontsnappen aan brand in zijn woning Koen Baten

15 mei 2020

17u04 30 Ninove De 85-jarige Edgard van Den Meersch die gisteren om het leven kwam bij een brand in de Vrijheidstraat in Ninove had geen schijn van kans om zijn woning op tijd te verlaten. De bejaarde man dementeerde en was slecht te been. De hevige rook en de vlammen maakten het onmogelijk om te ontsnappen.

De brand ontstond donderdagavond omstreeks 19.45 uur in de woning van de man. Vrijwel onmiddellijk sloegen de vlammen achteraan uit de woning en in een mum van tijd was de hele woning zwaar beschadigd. Achteraan in de garage stonden enkele gasflessen en ook een mazouttank had vuur gevat in de woning, waardoor er gevaar was voor explosies. Op een uur tijd was de brand wel onder controle en kon de brandweer naar binnen. Daar troffen ze het lichaam van de tachtiger aan. Edgard werd gevonden in zijn woonkamer op het gelijkvloers, waar ook zijn bed stond om te slapen. De man laat vier kinderen na, zijn vrouw was al een tijdje overleden.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de brand is bijzonder moeilijk te achterhalen. “Door de grote schade kunnen we bijna niet uitmaken wat de brand heeft veroorzaakt", aldus het parket. “Een deskundige heeft de hele woning doorzocht. Wel is zeker dat er geen kwaad opzet is en dat het om een accidentele brand gaat", aldus het parket.

Edgard zelf sukkelde de laatste jaren erg met zijn gezondheid. Hij had ook te kampen met dementie, waardoor hij geen sleutel meer had van de woning, omdat hij al eens was weggelopen om te zoeken naar zijn overleden vrouw. Wie de woning wilde betreden, moest dit doen met een sleutel die buiten in een kastje hing voor de voordeur. De familieleden van de man kwamen regelmatig langs om hem te verzorgen en ook thuiszorg zorgde mee voor de man. Het feit dat de man geen sleutel had, had waarschijnlijk geen verschil gemaakt.

Vriendelijke man

De buren zijn erg geschrokken door de feiten die zich donderdag afgespeeld hebben. Zij kennen Edgard als een bijzonder vriendelijke man. Vroeger kwam hij regelmatig eens buiten en een praatje slaan, maar sinds zijn gezondheid achteruit ging, kwam hij niet veel meer buiten. Door de brand is ook de woning naast Edgard beschadigd geraakt. Dat gezin wordt opgevangen door de stad Ninove tot de situatie daar in orde is.