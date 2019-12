648.954 euro Vlaamse subsidies voor betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod Claudia Van den Houte

19 december 2019

19u02 9 Ninove Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele kent 648.954 euro subsidies toe om het lokaal woonbeleid in Ninove, Denderleeuw en Haaltert te ondersteunen. Het moet de gemeenten ook stimuleren om intergemeentelijk samen te werken.

“De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, aldus minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Ninove, Denderleeuw en Haaltert de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren, die de lokale besturen moeten omzetten in hun lokaal woonbeleid. “We willen dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod. Verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden”, zegt Diependaele.

“Dankzij de Vlaamse regering en Matthias Diependaele komen opnieuw extra middelen toe voor Ninove”, stelt N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose uit Ninove. “We zullen vanuit de gemeenteraad de goede besteding van deze middelen opvolgen. Deze extra ondersteuning om samen te werken met Denderleeuw en Haaltert zal meehelpen aan een kwaliteitsvol huisvestingsbeleid”.