500 mensen gooien dansbenen los voor goed doel tijdens tiende editie ‘Ninove Danst’ Claudia Van den Houte

06 oktober 2019

16u30 2 Ninove Zo’n 500 mensen zijn zaterdagavond afgezakt naar de bedrijfshal van Cloë Confectie voor de tiende editie van ‘Ninove Danst’.

De dansvloer was goed gevuld tijdens de optredens van Mark Elbers, Helemaal Holland, New Timeles en Fifties Fever. “Het was een supersucces. Er was veel ambiance, zeker tijdens het optreden van New Timeles. Toen stond er wel 200 man op de dansvloer”, vertelt organisator Walter Praet. “We hebben een iets ouder publiek dat nog echt wil dansen.” Al tien jaar gaat de opbrengst van het evenement naar de sociale kruidenier van Teledienst Ninove, waar minderbedeelden producten kunnen kopen aan uitzonderlijk lage prijzen. Voor deze jubileumeditie zal er met de opbrengst iets nieuw worden opgezet. “We denken eraan om de hal op 29 december om te toveren tot een grote kledingwinkel met tweedehandskledij. Kansarmen zullen in samenwerking met Teledienst een aantal jetons krijgen waarmee ze gratis kleding zullen kunnen kopen. Nadien plannen we een warme maaltijd. Het is de bedoeling om hen een gezellige namiddag te geven.”