353 kinderen nemen deel aan vervroegde kindercarnavalsstoet Claudia Van den Houte

29 februari 2020

21u29 3 Ninove De 57ste kindercarnavalsstoet trok zaterdag door de Ninoofse straten.

Die ging dit jaar twee uur vroeger van start omwille van de wielerwedstrijd de Omloop Het Nieuwsblad, die op dezelfde dag plaatsvond. Ondanks de slechte weersvoorspellingen, de slechte bereikbaarheid door de koers en het vroege startuur namen er 353 kinderen deel aan de kinderstoet. Dat zijn er minder dan de vorige jaren, maar al bij al een mooie opkomst. Daarnaast voegde een ongekend aantal kinderen nog in tijdens de stoet, die naar traditie vertrok aan het oud stadhuis en eindigde aan de sporthal.

In de sporthal konden de kinderen genieten van een spectaculaire show, waarin de acrobaten van ‘Cirkus in beweging’ halsbrekende kunsten toonden. Na de show werden de winnaars van de kinderstoet bekendgemaakt. “Zowel het creatief als het afwerkingsniveau waren dit jaar uitzonderlijk hoog”, klinkt het bij de organisatoren van de Ridders in de Wortelorde. Finn Herremans (7) en Emma Keymeulen (11) werden gekroond tot kinderprins en kinderprinses. Bij de grote groepen wonnen de jongensscouts. Zij waren verkleed als kuikentjes. Bij de groepen van 6 tot 10 kinderen ging de titel opnieuw naar ‘skief gezopen’. ‘De prausjduifkes’ mogen zich winnaar noemen bij de groepen 2 tot 5 kinderen. De originaliteitsprijs ging naar ‘de Ninoofse ezelkees’.

De Prinsencaemere reikte ook de kleine Don Augustprijs uit. Die werd gewonnen door Juliette Mattens. Zij had zich in het thema ‘Lotto’ verkleed.