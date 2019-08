340 mensen gaan ‘Dwars door Neigembos’ voor goede doel Claudia Van den Houte

11 augustus 2019

17u27 6 Ninove De tweede editie van ‘Dwars door Neigembos’ heeft zondag heel wat volk gelokt. In totaal hebben 340 mensen gelopen of gewandeld voor het goede doel.

Ook dit jaar organiseerde Meerbekenaar Koen Van den Houte samen met Chiro Sjaloom Meerbeke en de meisjesscouts Ninove het evenement ten voordele van twee goede doelen: de nationale mucostichting en de vzw Wenteka, een vereniging uit Denderwindeke die elk jaar jeugdactiviteiten en speelpleinwerking organiseert tijdens de zomermaanden. Start- en aankomstplaats was de kapel van Bevingen in Neigem aan het Neigembos. Er stonden dit jaar ook dj’s langs het parcours om de deelnemers aan te moedigen, het wandelgedeelte werd uitgebreid en er was een kabouterloop en een jeugdloop voor de allerkleinsten. Als randanimatie was er in de voormiddag een bootcamp en na de jogging waren er optredens van Fun Yards en A-tease. Wie alleen kwam supporteren kon trouwens eveneens een steentje bijdragen, want ook de opbrengsten van de drank- en eetstandverkoop gaan naar de goede doelen.