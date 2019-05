27-jarige uit Denderleeuw opgepakt voor diefstal bij Ninoptics Koen Baten

21 mei 2019

13u15 13

Afgelopen zondag werd er omstreeks 18 uur ingebroken in brillenzaak Ninoptics in Ninove. Daar werden tientallen brillen ontvreemd. De feiten werden vastgelegd op camera en op basis van die beelden kon de politie een 27-jarige man uit Denderleeuw identificeren en arresteren in zijn woning. De jongeman wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen. Er wordt om zijn aanhouding gevraagd.