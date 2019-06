250 spelers op eerste Ninoofse dartsweekend Claudia Van den Houte

02 juni 2019

17u56 6 Ninove Dartsclub Cyberdarts heeft het afgelopen weekend haar eerste Ninoofse dartsweekend georganiseerd in Trefcentrum De Linde in Meerbeke.

Hacéne Mardaci, alias ‘Ike’, een van de oprichters van de club, schatte het totale aantal dartspelers voor het hele weekend op zo’n 250. “Er waren zelfs spelers uit Ierland, Engeland en Nederland”, vertelt hij. “We zijn met de club 25 jaar geleden gestart in het Aalsterse. Ik had toen een zaak in Haaltert, de ‘Saga’. Na drie jaar hadden we al 48 leden. Nadien ben ik naar Wetteren verhuisd en hebben we daar gespeeld en nu is The Corner in Ninove ons vaste lokaal. We hebben dit jaar een nieuw bestuur met mensen uit Ninove. We zijn nu dus een Ninoofse club.”

Het eerste Ninoofse dartstornooi, verspreid over een heel weekend, kon dan ook niet uitblijven. “Het was de bedoeling om darts te promoten bij het grote publiek. We willen in de toekomst graag dartsinitiaties organiseren voor jeugdbewegingen en bedrijven. We plannen ook om vier keer per jaar iets te organiseren in De Linde.”

