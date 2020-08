250 jaar oud kapelletje ‘Schoone God’ na vier verplaatsingen terug op oorspronkelijke plek Claudia Van den Houte

12 augustus 2020

17u04 0 Ninove Het kapelletje ‘Schoone God’ staat na vier keer te verhuizen terug op haar oorspronkelijke locatie, waar ze recent werd ingezegend.

Het kapelletje heeft er een jarenlange tocht opzitten. Het werd vermoedelijk gebouwd rond 1770 langs de Heirebaan in Denderwindeke. “Tot 1955 is het daar blijven staan. Dat jaar verhuisde het op vraag van de onderpastoor naar de voortuin van de onderpastorij van Denderwindeke. In 1963 verhuisde ze naar Hemelveerdegem, waar hij pastoor was geworden”, vertelt Antoine Callebaut, de nieuwe eigenaar. “In 1988 werd de kapel al eens teruggeplaatst op haar oorspronkelijke locatie op de Heirbaan, maar zo’n twintig jaar geleden hebben de eigenaars ze overgebracht naar hun voortuin, verderop de Heirbaan, omdat ze al wat ouder werden en ze haar zo beter konden onderhouden.”

Tot 2017 bleef het kapelletje in handen van dezelfde familie. Nu is voormalig schepen Antoine Callebaut de nieuwe eigenaar. Hij liet ze terug op haar oorspronkelijke locatie plaatsen. “Ik heb me geëngageerd om het kapelletje terug naar haar geboortegrond over te brengen. Ik wou het teruggeven aan de gemeenschap”, aldus Callebaut. Door de coronacrisis moest de inzegening worden uitgesteld, maar uiteindelijk is die nu toch kunnen doorgaan met een beperkt aantal aanwezigen. Het feestmaal achteraf moest worden geannuleerd, maar de 23 genodigden ontvangen wel een cadeaucheque van de nieuwe eigenaar voor een maaltijd in een plaatselijk restaurant verderop de Heirbaan.