25-jarige bestuurder moet zich laten testen bij dokter na vroeger druggebruik Koen Baten

27 januari 2020

16u36 3 Ninove D.V. uit Ninove moest zich maandagochtend in de rechtbank van Aalst verantwoorden voor een zware verkeersovertreding. De jongeman reed met een snelheid van 103 kilometer per uur door een rood licht in Ninove. Het was tevens al zijn tweede rood licht-overtreding in zijn nog jonge carrière als chauffeur.

Zijn eerste overtreding dateert van 2017. Ook toen reed de jongeman door het rode licht, en dat deed hij nu opnieuw met een snelheid van 103 kilometer per uur waar maar 90 per uur is toegestaan. Het licht was nog maar net op rood gesprongen. Toen de politierechter hem aan de tand voelde kwam er boven water dat de jongeman vroeger nog cannabis rookte. “Dit is wel al zeker zes jaar geleden”, verklaarde hij. De rechter wou toch geen enkel risico nemen en stuurt de jongeman naar een deskundige. Op 11 mei wordt de zaak verder gezet.