24 maanden cel voor man die stiefkinderen sloeg: jongetje liep rond met handafdruk op kaak Nele Dooms

21 oktober 2019

12u28 0 Ninove Een dertigjarige man uit Ninove is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 maanden met uitstel. Gerrit D.V. stond terecht omdat hij zijn stiefkinderen geslagen had. Het deed onder andere één van de jongetjes rondlopen met een duidelijke handafdruk op de kaak.

Het was die handafdruk op de kaak van het kind die D.V. de das omdeed. De directeur van de school waar de jongen zat, stelde zich zodanig vragen bij wat hij zag dat hij naar de politie stapte. Het kind onderging een audiovisueel verhoor en vertelde dat zijn stiefvader hem had geslagen. Bovendien kwam er nog meer aan het licht, namelijk dat de man thuis ook drugs gebruikte. Het jongetje kon dat precies beschrijven. Uiteindelijk kwam aan het licht dat D.V. ook nog het tweede stiefkind klappen toebedeelde.

Het bracht de man voor de Dendermondse rechter. Maar zelf ontkende hij dat hij geslagen had. Hij beweerde zelfs dat de kinderen ‘zichzelf geslagen hadden’. “Ik had toch geen reden om ze te slaan, ik deed heel veel voor hen”, klonk het. “Hun moeder vertelde zelf dat die kinderen zich vroeger ook wel eens sloegen om aandacht te zoeken.”

De rechter vond dat maar heel ongeloofwaardig. “Hoe kan een klein kind zichzelf zo hard slaan dat een afdruk in het gezicht staat?”, vroeg die zich luidop af. De kinderen legden bovendien los van elkaar exact dezelfde verklaringen af. De straf die D.V. maandag kreeg was dan ook streng. Wel kreeg hij voor een deel van zijn celstraf probatievoorwaarden opgelegd. Zo moet hij een residentiële behandeling volgen om van zijn drugsgebruik af te geraken. Hij kreeg ook een boete van 8.000 euro, waarvan 6.400 euro met uitstel. De man is ondertussen niet meer samen met de moeder van de slachtoffertjes.