229 inwoners doen voorstellen voor ‘Ninove van morgen’ via nieuw inspraakplatform Claudia Van den Houte

09 oktober 2019

12u40 0 Ninove 229 Ninovieters hebben voorstellen ingediend voor het ‘Ninove van morgen’ via het online participatieplatform mijn.ninove.be, dat in juni van start ging.

Via het online inspraakplatform konden inwoners ideeën lanceren voor hun stad. 2.800 inwoners surften naar mijn.ninove.be, 345 mensen registreerden zich effectief en 229 voorstellen werden er ingediend. Ongeveer evenveel mannen (50,3%) als vrouwen (49,7%) namen deel. Ook alle leeftijdsgroepen vanaf 24 jaar werden bereikt. Uit de voorstellen blijkt dat de Ninovieters dromen van een toegankelijke, groene, aangename stad waar beleving en ontmoeten centraal staan, waar dorpen verbonden worden via veilige fiets- en wandelstraten, waar er plaats is voor mooie buurten en uitnodigende straatjes en pleintjes en waar de Dender een mooie centrale rol krijgt. Zo werden er onder meer voorstellen gedaan voor betere fiets- en voetpaden, meer groen, meer (politie)toezicht, meer netheid, de herinrichting van bijvoorbeeld het stationsplein en het kerkplein...

Alle 229 ideeën worden de komende weken bekeken door het stadsbestuur. Dat beslist wat er op korte termijn uitgevoerd zou kunnen worden en wat het kan meenemen in de meerjarenplanning, maar hakt ook knopen door over wat er niet haalbaar is. Op basis daarvan krijgt elk idee een status. Elke deelnemer wordt op de hoogte gehouden over wat er met zijn/haar idee zal gebeuren. De status van elk idee zal ook kunnen worden gevolgd via mijn.ninove.be.