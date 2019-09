22-jarige bestuurder met voorlopig rijbewijs en onder invloed van drugs riskeert boete en rijverbod Koen Baten

19 september 2019

17u49 3 Ninove Een 22-jarige bestuurder uit Ninove moest zich donderdag verantwoorden voor een zware overtreding op 1 april 2018. De jongeman had op dat moment een voorlopig rijbewijs en reed rond zonder een ‘L’, met passagiers en op een verboden tijdstip.

De man werd die nacht gecontroleerd door de politie op alcohol en drugs. Hij reed niet alleen rond met passagiers en op een verboden tijdstip, maar was ook onder de invloed van cocaïne en cannabis. De jongeman zelf was niet aanwezig, maar liet zich bijstaan door een advocaat. “Mijn cliënt wil werken aan zijn verslaving. Hij kreeg in Halle ook al eens een veroordeling voor soortgelijke feiten en werd ook ongeschikt verklaard. Het is beter dat mijn cliënt zich eerst laat behandelen alvorens een uitspraak te doen”, klonk het.

Politierechter Mireille Schreurs stelde de zaak een tijdlang uit om de beklaagde de kans te geven voor zijn verslaving. “Als hij niet afkickt verklaar ik hem hoe dan ook ongeschikt", klinkt het. In december moet de man terug voor de rechtbank komen, pas dan zal de politierechtbank een straf uitspreken.