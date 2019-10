21 Ninoofse kmo’s gaan jaarlijks 597 ton minder CO2 uitstoten Claudia Van den Houte

16 oktober 2019

09u35 0 Ninove 21 Ninoofse kmo’s zullen jaarlijks 597 ton minder CO2 uitstoten. Het energieverbruik van die bedrijven zal gemiddeld 22,2 procent dalen.

De deelnemende bedrijven kregen een gratis energiescan via het ZOVER-project. Dat is een project waaraan de stad Ninove samen met de stad Oudenaarde, de gemeente Kruisem en VOKA de voorbije twee jaar deelnam, met de steun van de Europese Unie en de Provincie Oost-Vlaanderen. In tegenstelling tot grote multinationals is het voor kmo’s vaak onhaalbaar om een energiecoach aan te stellen. Na de energiescan werden de bedrijven door een ervaren studiebureau begeleid tot het uitvoeren van de meest rendabele maatregelen om energie te besparen. Een aantal van die voorstellen werden ook meteen gerealiseerd, zodat jaarlijks alles samen 597 ton CO2 bespaard kan worden.

De bedrijfsleiders kwamen vorig jaar ook vijf keer samen om hun ervaringen te delen met hun collega’s. VOKA, dat de bijeenkomsten begeleidde, gaf ook daar extra info over maatregelen die ze kunnen nemen om als bedrijf energie te besparen.