200 vrijwilligers bedelen mondmaskers stad: Tegen zondagavond moet elk Ninoofs gezin mondmasker in bus hebben Claudia Van den Houte

13 mei 2020

21u20 26 Ninove De bedeling van de mondmaskers die de stad Ninove aankocht voor al haar inwoners ouder dan twaalf jaar is van start gegaan.

Heel wat Ninovieters vonden al een mondmasker in de bus. Tegen zondagavond zou elk gezin in Ninove zijn mondmasker gekregen moeten hebben. In totaal kocht het stadsbestuur begin mei 35.500 herbruikbare mondmaskers met filter aan om te verdelen onder alle inwoners van groot-Ninove ouder dan twaalf jaar. Het flesje handgel en de filters van de federale overheid zijn nog niet allemaal geleverd. Die bedeling volgt eind deze maand.

De mondmaskers worden uitgedeeld door vrijwilligers. Honderden vrijwilligers boden zich aan bij de dienst Cultuur en Evenementen om de mondmaskers te helpen verdelen. Er waren uiteindelijk 200 vrijwilligers nodig om de mondmaskers in enveloppen te steken en te verdelen in alle brievenbussen. “Onmiddellijk na de aankondiging werden we overstelpt met vragen van vrijwilligers om ons bijstand te verlenen in het verdelen van de mondmaskers”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Er boden zich zelfs meer vrijwilligers aan dan we nodig hadden. Samen met onze personeelsleden werd de bedeling in een recordtempo gerealiseerd. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor zoveel inzet en enthousiasme.”

Wie tegen begin volgende week toch geen mondmasker in zijn bus kreeg, kan een seintje geven op evenementen@ninove.be of 054/50.50 .50. De stad maakt trouwens nog steeds, samen met Geraardsbergen, mondmaskers en schorten voor de secundaire zorgsector. Intussen werden al 396 maskers en 167 schorten bedeeld.